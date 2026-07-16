МО: российские войска нанесли удары по объектам ВПК в Киеве

Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве МО: российские войска нанесли удары по объектам ВПК в Киеве

Москва16 июл Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли групповые удары, в результате которых в Киеве были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности говорится в заявлении

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что дроны подразделений войск беспилотных систем РФ "Герань-4 Сикер" успешно атаковали морские объекты украинской армии в портах Одесской и Николаевской областей.

Сообщалось также, что российские расчеты РСЗО "Град" ударили реактивными снарядами по формированиям Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.