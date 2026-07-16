Москва16 июлВести.Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли групповые удары, в результате которых в Киеве были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские войска применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностиговорится в заявлении
Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что дроны подразделений войск беспилотных систем РФ "Герань-4 Сикер" успешно атаковали морские объекты украинской армии в портах Одесской и Николаевской областей.
Сообщалось также, что российские расчеты РСЗО "Град" ударили реактивными снарядами по формированиям Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.