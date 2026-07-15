Расчеты "Града" уничтожили более 30 резервистов ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ "Градом" уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области Расчеты "Града" уничтожили более 30 резервистов ВСУ в Днепропетровской области

Москва15 июл Вести.Российские расчеты РСЗО "Град" ударили реактивными снарядами по формированиям ВСУ в Днепропетровской области. В результате уничтожены более 30 готовившихся к переброске украинских боевиков, информировали в МО РФ.

Там рассказали, что операторы БПЛА обнаружили скопление резервов ВСУ в Днепропетровской области, где находились группы, подготовленные к переброске для усиления передовых позиций.

В результате нанесенного расчетами "Града" удара "пакетом реактивных снарядов" были уничтожены укрытия и более 30 украинских боевиков, "находившихся в составе подготовленных к переброске резервов", добавили в российском ведомстве.