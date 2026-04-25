Группировка "Днепр" уничтожила за сутки 35 боевиков ВСУ Бойцы "Днепра" уничтожили за сутки 35 военнослужащих ВСУ

Москва25 апр Вести.Российская группировка войск "Днепр" уничтожила за сутки до 35 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра "Днепра" Александр Чумашкаев в видеоролике от Минобороны.

Подразделениями войск беспилотных систем и артиллерией группировки уничтожены девять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы отметил Чумашкаев

В ходе боев в Запорожской области бойцы "Юга" нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Запорожца, Орехова и Юрховки.