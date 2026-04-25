Москва25 апрВести.Российская группировка войск "Днепр" уничтожила за сутки до 35 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра "Днепра" Александр Чумашкаев в видеоролике от Минобороны.
Подразделениями войск беспилотных систем и артиллерией группировки уничтожены девять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбыотметил Чумашкаев
В ходе боев в Запорожской области бойцы "Юга" нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Запорожца, Орехова и Юрховки.