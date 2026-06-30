Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили около 1395 боевиков ВСУ в 142 районах

ВС РФ за сутки уничтожили около 1395 боевиков ВСУ Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили около 1395 боевиков ВСУ в 142 районах

Москва30 июн Вести.Вооруженные силы Украины на различных направлениях боевых действий за минувшие сутки потеряли около 1395 боевиков.

По данным Минобороны РФ, подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли до 75 военных.

В зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ лишились более 175 военных за сутки, в зоне действий сил "Севера" уничтожено 210 боевиков. На направлении "Востока" неприятель потерял свыше 455 солдат, "Центра" — более 270, "Запада" — до 210 военных.

Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны, добавили в ведомстве.

Отмечается, что в течение суток российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации.

За минувшие сутки ВС РФ нанесли удары в 142 районах, среди которых населенный пункт Димитрово, Камышеваха и Григоровка Запорожской области, Лужки, Суходол и Краснополье Сумской области, а также Лосевка, Старица, Бугаевка и другие.

Накануне сообщалось об уничтожении порядка 1550 боевиков ВСУ.