Москва30 июнВести.Вооруженные силы Украины на различных направлениях боевых действий за минувшие сутки потеряли около 1395 боевиков.
По данным Минобороны РФ, подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли до 75 военных.
В зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ лишились более 175 военных за сутки, в зоне действий сил "Севера" уничтожено 210 боевиков. На направлении "Востока" неприятель потерял свыше 455 солдат, "Центра" — более 270, "Запада" — до 210 военных.
Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны, добавили в ведомстве.
Отмечается, что в течение суток российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации.
За минувшие сутки ВС РФ нанесли удары в 142 районах, среди которых населенный пункт Димитрово, Камышеваха и Григоровка Запорожской области, Лужки, Суходол и Краснополье Сумской области, а также Лосевка, Старица, Бугаевка и другие.
Накануне сообщалось об уничтожении порядка 1550 боевиков ВСУ.