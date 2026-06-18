Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 1360 военных в зоне СВО

Потери ВСУ за сутки составили около 1360 бойцов Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 1360 военных в зоне СВО

Москва18 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли около 1370 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Неприятель потерял свыше 195 человек в зоне ответственности группировки войск "Север", говорится в сводке. В результате действий подразделений "Запада" противник лишился до 210 военных, "Юга" — более 165, "Центра" — до 285.

В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли более 445 бойцов, "Днепра" — до 60 военнослужащих, добавили в ведомстве.

За сутки ВС РФ ударами авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерией поразили пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.

В населенном пункте Борисполь-2 Киевской области поражен склад горюче-смазочных материалов, в Затурино Полтавской области — нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, нанесены удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия.

Также в Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Рай-Александровка в ДНР.