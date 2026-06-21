Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 1450 военных

Названы потери ВСУ за сутки Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 1450 военных

Москва21 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли около 1450 человек. Об этом стало известно из ежедневной сводки Минобороны России.

В зоне контроля группировки войск "Север" ВСУ лишились более 215 бойцов. На территории группировки "Запад" противник потерял более 210 военнослужащих.

В результате действий подразделений "Юга" неприятель потерял до 185 военных, "Центра" — более 280. В зоне "Востока" ВСУ потеряли до 500 солдат, "Днепра" — до 60 военнослужащих.

В течение суток ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, объекты энергетики, нефтепереработки и транспорта, цеха производства и места хранения дронов ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

За сутки российские средства ПВО сбили 483 беспилотника ВСУ самолетного типа, а также 8 управляемых авиабомб, добавили в Минобороны.