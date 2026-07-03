В Минобороны раскрыли потери ВСУ за неделю МО РФ: потери ВСУ за неделю составили около 10 105 боевиков

Москва3 июл Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий ВС РФ за неделю составили около * военнослужащих. Об этом следует из сводки Минобороны РФ.

В период с 27 июня по 3 июля подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 1485 украинских военнослужащих, бойцы "Запада" — до 1490, а подразделения "Юга" — свыше 1405 боевиков ВСУ.

Наибольшие потери противнику нанесли российские военные группировки "Центр" — свыше 2160 военнослужащих. Подразделения группировки войск "Днепр" и "Восток" уничтожили 425 и 3140 украинских солдат соответственно.

В Минобороны также сообщили, что российские силы ПВО за неделю сбили почти 3,9 тысячи беспилотников и три крылатых ракеты "Фламинго". В период с 27 июня по 3 июля освобождено 11 населенных пунктов.