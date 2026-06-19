Минобороны РФ: ВСУ потеряли в зоне СВО свыше 9,5 тыс. военных за неделю

Украинская армия потеряла в зоне СВО свыше 9,5 тыс. военных за неделю Минобороны РФ: ВСУ потеряли в зоне СВО свыше 9,5 тыс. военных за неделю

Москва19 июн Вести.За прошедшую неделю украинские вооруженные силы потеряли в зоне проведения спецоперации около 9525 боевиков, следует из сводки Минобороны РФ о ходе СВО.

В ведомстве сообщили, что потери противника в зоне ответственности российской группировки войск "Север" составили свыше 1540 военных, группировки "Запад" – более 1490 человек, группировки "Юг" – свыше 985 боевиков.

Кроме того, в зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли более 2040 военнослужащих, Восточной группировки – свыше 3140 боевиков, группировки "Днепр" – более 330 человек.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов.