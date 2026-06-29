В зоне боевых действий общие потери ВСУ за сутки превысили 1550 боевиков

Потери ВСУ за минувшие сутки превысили 1550 боевиков В зоне боевых действий общие потери ВСУ за сутки превысили 1550 боевиков

Москва29 июн Вести.Вооруженные силы Украины на всех направлениях боевых действий за минувшие сутки потеряли свыше 1550 боевиков. Соответсвующую статистику опубликовало Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Уточняется, что наибольшие потери киевский режим понес в зоне ответственности группы войск ВС РФ "Восток" – свыше 485 боевиков. На участке "Северной" группировки – около 220 военнослужащих, "Западной" – до 225, "Южной" – более 240.

В результате действий группы войск "Центр" ВСУ понесли потери свыше 300 военных, а деятельность группы "Днепр" привела к уничтожению до 80 украинских боевиков.

Также за минувшие сутки ВС РФ нанесли удары в 137 районах Украины по объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и местам хранения и запуска беспилотников. Кроме того были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников и боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Богодаровку в Днепропетровской области. Этот населенный пункт находится в зоне ответственности группы войск "Восток".