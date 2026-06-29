Москва29 июнВести.Вооруженные силы Украины на всех направлениях боевых действий за минувшие сутки потеряли свыше 1550 боевиков. Соответсвующую статистику опубликовало Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.
Уточняется, что наибольшие потери киевский режим понес в зоне ответственности группы войск ВС РФ "Восток" – свыше 485 боевиков. На участке "Северной" группировки – около 220 военнослужащих, "Западной" – до 225, "Южной" – более 240.
В результате действий группы войск "Центр" ВСУ понесли потери свыше 300 военных, а деятельность группы "Днепр" привела к уничтожению до 80 украинских боевиков.
Также за минувшие сутки ВС РФ нанесли удары в 137 районах Украины по объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и местам хранения и запуска беспилотников. Кроме того были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников и боевиков ВСУ.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила Богодаровку в Днепропетровской области. Этот населенный пункт находится в зоне ответственности группы войск "Восток".