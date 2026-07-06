ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. боевиков в зоне СВО Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 1,3 тыс. боевиков в зоне СВО

Москва6 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли около 1380 боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, противник потерял до 195 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Север". В результате действий бойцов "Западной" группировки войск ВСУ лишились более 200 человек личного состава, на участке работы "Южной" группировки – до 310, "Днепра" – более 55 военнослужащих. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности "Восточной" группировки войск.

Противник потерял более 455-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие говорится в заявлении

При этом забирать тела своих солдат из освобожденных Вооруженными силами (ВС) РФ населенных пунктов Украина отказывается. Так произошло в Константиновке, которая перешла под контроль российской армии в ночь на 4 июля. Киевский режим не принял предложение Москвы по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в городе.