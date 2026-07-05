Киев отказался возвращать тела боевиков ВСУ, погибших в Константиновке МО: Украина отказалась возвращать тела своих военных, погибших в Константиновке

Москва5 июл Вести.Украина отказалась от предложения России по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся Константиновке, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что российская сторона предложила Киеву прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 6 июля для проведения соответствующей гуманитарной акции. Украинская сторона должна была проинформировать российское командование о своем решении до 12.00 мск 5 июля.

В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения говорится в заявлении Минобороны

В министерстве добавили, что таким образом киевский режим не сделал ничего, чтобы родственники могли достойно захоронить погибших военных. В ведомстве подчеркнули, что Киев в очередной раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным, как к расходному материалу.

Ранее начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Константиновку​​​.