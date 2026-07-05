Мирошник: Киев не забирает тела боевиков, чтобы не портить картину своих "побед"

Мирошник объяснил, почему Киев отказался забирать тела своих боевиков Мирошник: Киев не забирает тела боевиков, чтобы не портить картину своих "побед"

Москва5 июл Вести.Киевский режим отказался забирать тела украинских боевиков из Константиновки, чтобы не рушить картину своих надуманных "побед". Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Ранее Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 6 июля, чтобы провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских боевиков. Украинская сторона отвергла это предложение.

В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных "побед" написал Мирошник

Дипломат добавил, что киевский режим не хочет портить выгодную для себя картину своих "побед" перед саммитом Североатлантического альянса в Анкаре, на котором, отметил Мирошник, Украина намерена просить деньги у западных спонсоров.

Ранее стало известно, что за время операции по освобождению Константиновки потери украинской армии составили около 13,5 тысячи боевиков.