Москва4 июл Вести.Российские подразделения выстраивают оборону в освобожденной от ВСУ Константиновке. Об этом ТАСС сообщил командир 2-го батальона 465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.

Он добавил, что обороной Константиновки занимается батальон, которым он командует. В седьмом по размерам городе ДНР также начался процесс разминирования.

Зачистка уже подходит к окончанию. Мы поднимаемся вверх, уже выстраиваем оборону в Константиновке, именно мой батальон. У меня есть своя зона ответственности, где мы уже начинаем выстраивать боевые порядки пояснил Агалу

Генштаб ВС РФ сообщил об освобождении Константиновки 3 июля. По данным российской стороны, населенный пункт удерживали 13,5 тысячи боевиков ВСУ. Практически все они погибли.

В Минобороны России предложили Киеву 6 июля с 12 до 18 часов прекратить обстрел Константиновки для передачи тел погибших украинских солдат. В случае согласия Киев должен проинформировать Москву о своей готовности получить тела погибших до 12.00 мск 5 июля 2026 года.

Константиновка была одним из самых мощных укрепрайонов для ВСУ в Донбассе.