Москва23 июн Вести.Российские военные ежедневно проводят зачистку позиций ВСУ в Константиновке. Почти вся городская застройка находится под контролем российских сил, заявил военкор ИС "Вести" Владимир Разин.

Это зона не серая, она по большей части под нашим контролем. Практически в каждой части города находятся наши штурмовые группы, и они продвигаются ежедневно. Ежедневно происходит зачистка более ста зданий в городе. А зачистка эта достаточно кропотливая, и порой долгий процесс. То есть можно понимать, что достаточно много наших штурмовых групп находится в городе, чтобы зачищать такое количество зданий ежесуточно заявил он

Военкор пояснил, что подразделения ВС РФ уже вышли на север населенного пункта.

Единственная дорога, по которой в последнее время только лишь пешком кто-то мог попадать в Константиновку со стороны противника, перерезана нами физически. Единственное, что сейчас остается в Константиновке - это разрозненные группы противника, который находится по большей части в окружении и без снабжения. Практически вся городская застройка находится под нашим либо огневым контролем, либо под нашим физическим контролем, и продвижение продолжается подчеркнул Разин

Он добавил, что Константиновка в ближайшее время может полностью перейти под контроль российских сил.