Москва20 апр Вести.Под контроль российских войск перешли все дороги на подступах к Константиновке. Об этом информационной службе "Вести" сообщил военкор Алексей Гавриш.

По его словам, численность противника на этом направлении постоянно снижается.

Если говорить о Константиновке, то сейчас под наш контроль перешли все дороги на подступах к этому населенному пункту, поэтому враг не может совершать ротации, не может подвозить боеприпасы, не может вывозить оттуда раненых, и, соответственно, новые войска тоже не могут туда спокойно попасть. К западу от самого города уже скопилось огромное кладбище военной техники ВСУ, которую постоянно подбивают наши дроны. Сейчас по большей части противник ушел в глухую оборону и пытается ее организовать при помощи своих БПЛА