ВС России перерезали основной путь снабжения ВСУ под Константиновкой Марочко: бойцы перерезали основной маршрут снабжения ВСУ под Константиновкой

Москва29 апр Вести.Российские бойцы, продвигаясь у Новодмитровки, перерезали основной путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Из района Новодмитровки идет продвижение российских войск в западном направлении. Уже перерезана основная логистическая трасса от Алексеевко-Дружковки до Константиновки, на находится под плотным огневым контролем Вооруженных сил России приводит ТАСС слова Марочко

Совершив рывок на этом участке фронта, российские подразделения могут в одночасье взять в окружение группировку украинских боевиков в Константиновке, отметил эксперт.

Российские бойцы берут в охват боевиков ВСУ в Новодмитровке под Константиновкой.