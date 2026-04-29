Москва29 апрВести.Российские бойцы, продвигаясь у Новодмитровки, перерезали основной путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Из района Новодмитровки идет продвижение российских войск в западном направлении. Уже перерезана основная логистическая трасса от Алексеевко-Дружковки до Константиновки, на находится под плотным огневым контролем Вооруженных сил Россииприводит ТАСС слова Марочко
Совершив рывок на этом участке фронта, российские подразделения могут в одночасье взять в окружение группировку украинских боевиков в Константиновке, отметил эксперт.
Российские бойцы берут в охват боевиков ВСУ в Новодмитровке под Константиновкой.