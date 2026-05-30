Москва30 мая Вести.Российская группировка войск "Центр" перекрыла основные пути снабжения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении, сообщает Минобороны.

Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают пикапы и легкобронированную технику ВСУ, которые используются для подвоза боеприпасов и ротации личного состава отмечает Минобороны

Основные пути снабжения ВСУ на этом участке фронта перекрыты, что серьезно затрудняет ротацию и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения, уточняет Минобороны.