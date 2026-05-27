Москва27 мая Вести.Украинские боевики более двух недель не могут осуществлять подвозы со стороны Дружковки на константиновском направлении, сообщил военкор ИС "Вести" Владимир Разин.

Продолжаются бои в Константиновке, и с каждым днем они также набирают обороты с нашей стороны. Противник уже больше двух недель не может совершать подвоз и логистику со стороны Дружковки. Приходится идти пешком, что сказывается как на количестве личного состава в Константиновке, так и на возможности осуществлять логистику обеспечения и продовольствия своих войск. А с нашей стороны в то же время мы продолжаем увеличивать клещи и заход в центр населенного пункта небольшими группами пояснил Разин

По словам военкора, работа в Константиновке ведется в разных локациях – в частном секторе, а также в районе многоэтажек.

Здесь с каждым днем наши позиции увеличиваются, мы выдавливаем противника из этого города пояснил Разин

На днях глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в боях в районе высоток в Константиновке отмечаются успехи российских военных.