Пушилин заявил об успешных боях ВС РФ в районе высоток в Константиновке Пушилин: в Константиновке активно ведутся бои в районе высоток

Москва25 мая Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в комментарии ИС "Вести" заявил о продолжающихся боях на константиновском направлении.

В частности, уточнил он, бои сосредоточены непосредственно в Константиновке.

Константиновское направление — здесь преимущественно сконцентрированы все усилия в самом населенном пункте. Здесь мы фиксируем продолжающееся боестолкновение в районе ж/д вокзала, в районе промзоны, а также в центральной части. Сообщается об успехах в высотной части населенного пункта. То есть там, где находятся высотки сказал он

На днях сообщалось, что российские войска создали "килл-зону" в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, которая уходит вглубь территории противника на 30 километров.