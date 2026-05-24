Сибига: российские удары были нанесены по "центру Древней Руси"

Москва24 мая Вести.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что удары России были нанесены по "центру Древней Руси". Он добавил, что было повреждено здание украинского МИД.

Строение, по словам министра, получило незначительные повреждения в результате прогремевших рядом взрывов.

Российские удары были нанесены по историческому району, по самому центру Древней Руси написал Сибига в соцсети X

Ранее украинский премьер Юлия Свириденко сообщала, что в результате прогремевших ночью в Киеве взрывов в здании правительства выбиты стекла.

Российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ ночью нанесли массированный удар возмездия по объектам в Киеве и Киевской области с использованием ракет "Орешник", "Искандер", "Кинжал", "Циркон". Эта атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ. В министерстве подчеркнули, что российские военные не атаковали объекты украинской гражданской инфраструктура.