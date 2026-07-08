Сибига: Киеву больше не нужны разрешения для дальних ударов по РФ

Сибига: Украина не нуждается в разрешениях для дальнобойных ударов по России Сибига: Киеву больше не нужны разрешения для дальних ударов по РФ

Москва8 июл Вести.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев больше не нуждается в чьих-либо разрешениях для того, чтобы бить по территории России, его слова приводит Telegram-канал украинского МИД.

Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России отметил Сибига

Он подчеркнул, что Украина проводит ассиметричные операции собственным оружием.

...Это наше право на самооборону добавил украинский министр

В начале июля российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в РФ нанесли несколько массированных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры Украины.