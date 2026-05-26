Москва26 мая Вести.Киевский режим, осуществляющий террористическую деятельность, сам напросился на удары возмездия со стороны российских сил. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что последующие удары обязательно исправят ситуацию, если властям Украины "первых атак не хватило".

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником". В Минобороны РФ отметили, что все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить российские ракетные удары возмездия.