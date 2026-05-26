Москва26 мая Вести.Уже следующая атака на Киев поубавит спеси у украинских политиков, пытающихся сохранять хорошую мину при плохой игре, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.

В украинских СМИ появились рассуждения о боеспособности ракет "Орешник", при этом Киев пытается замалчивать полный провал работы своих систем ПВО, отметил Мирошник.

Факт, что ни одну из российских ракет украинским, читай западным ПВО сбить не удалось, скромно отправлен в зону молчания, хотя именно это и есть главный страх европейцев, так как показывает, что они беззащитны перед русскими ракетами. Но пошли мерить воронки и считать дыры в бетоне со словами: "А мы-то думали, что будет больше, а тут всего-то четыре на пять метров" приводит ТАСС слова Мирошника

Следующая атака немного поубавит эту спесь. Киевским политикам следует прислушаться к словам официального представителя МИД Марии Захаровой и поискать убежища вдали от военных объектов и центров принятия решений, подчеркнул Мирошник.

По его словам, власти Украины сами напросились на ответ со стороны Москвы, усилив свою террористическую деятельность.

В ночь на 22 мая беспилотники (БПЛА) и ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР). Количество погибших увеличилось до 21 человека, почти 60 человек получили ранения.

В ответ Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар возмездия по Украине, в том числе "Орешником". Российские ракеты поразили центры управления ВСУ, авиабазы и предприятия ВПК. При этом Минобороны отмечало, что не наносило удары по гражданским объектам.