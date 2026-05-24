Установлены имена всех погибших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР

Москва24 мая Вести.Правительство Луганской Народной Республики опубликовало в мессенджере МАХ подтвержденный список погибших студентов при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР.

В результате удара погиб 21 человек. Власти пообещали оказать помощь семьям.

Погибшие: 1. Погрибниченко Анна Андреевна 01.11.2006 г.р., 2. Сердюк Дарья Сергеевна 18.04.2007 г.р. 3. Прудникова Яна Владимировна 11.12.2006 г.р. 4. Животикова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р. 5. Мартимьянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р. 6. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р. 7. Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р. 8. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р. 9. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р. 10. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р. 11. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р. 12. Дащенко Вероника Александровна, 15.09.2006 г.р. 13. Заратуйченко Виктория Олеговна, 21.09.2007 г.р. 14. Василенко Анастасия Алексеевна, 18.07.2007 г.р. 15. Буткова Александра Вячеславовна, 17.01.2007 г.р. 16. Протасова Александра Алексеевна, 11.11.2007 г.р. 17. Терещенко Оксана Алексеевна, 14.09.2003 г.р. 18. Брюховецкая Алиса Владимировна, 16.01.2007 г.р. 19. Коваленко Анастасия Андреевна, 08.05.2007 г.р. 20. Герасименко Таисия Павловна, 18.05.2008 г.р. 21. Ковпак Александра Александровна, 03.06.2007 г.р.

Поисково-спасательные работы завершены.

24 и 25 мая в регионе объявлен траур в знак скорби по погибшим.

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. По данным МЧС, пострадали 63 человека.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа — поисково-спасательная операция длилась более 45 часов.

По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.