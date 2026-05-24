Мирошник об атаке ВСУ на Луганск: международное право – не преграда для ВСУ

Москва24 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) не считаются с нормами международного права, продолжая атаковать гражданские объекты, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Таким образом дипломат отреагировал на удар по центру Луганска запущенного украинскими боевиками дрона, о чем ранее сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. В результате инцидента пострадали два человека.

Нацисты показывают всеядность. Они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов и в отсутствие какого-либо военного оправдания, и никакие нормы МГП (международного гуманитарного права – прим. ред.) им в этом не будут преградой написал Мирошник в Telegram-канале

Посол добавил, что удар был нанесен в районе, расположенном примерно в 1 километре от корпуса главного здания Луганского университета.

Филиал этого учебного заведения в городе Старобельск подвергся атаке в ночь на 22 мая. Здание общежития педагогического колледжа, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек.

Власти ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура по жертвам трагедии.