Мирошник о реакции Запада на удары по РФ: отделываются дипломатической жвачкой Мирошник: Запад реагирует на удары по России "дипломатической жвачкой"

Москва13 июн Вести.Реакция Запада на атаки киевского режима по территории России – это попытка отделаться "дипломатической жвачкой", заявил в интервью "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Мирошник напомнил реакцию ООН на удар по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республике, в результате которого погиб 21 человек.

Просто они отделываются обычно вот этой дипломатической жвачкой, когда они говорят: "Мы за все хорошее против всего плохого". У ООНовцев реакция на удар по Старобельску была [следующая]: "Мы против того, чтобы гражданские жители с любой стороны подвергались ударам". Здесь конкретный удар конкретной стороны по конкретным людям, по конкретным объектам, и конкретные последствия, которые последовали за действиями режима, который просто заигрался, который вообще поставил крест на следовании международным нормам сказал Мирошник

Ранее Мирошник рассказал, что Украина направляет военные возможности и удары на гражданское население и объекты. Он подчеркнул, что такие действия являются военными преступлениями.