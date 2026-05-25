Москва25 маяВести.Запад также причастен к трагедии, случившейся в Старобельске. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, именно потворствование киевскому режиму и делает страны Запада фактически причастными к произошедшему.
На международной площадке нужно ведь тоже отдавать себе полностью отчет. То, что произошло в Старобельске, — это уже исторический факт. Это вошло в историю как трагедия, как циничная трагедия, которую совершил киевский режим. И в этом огромная роль западников. Просто огромная, потому что западники сказали вот этим нанятым боевикам, что, мол, вам ничего за это не будет, делайте, что хотитезаявил Мирошник
ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие ночью 22 мая. В результате 21 человек погиб, пострадали более 40. 24 и 25 мая объявляются днями траура в знак скорби по погибшим.