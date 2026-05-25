Мирошник указал на причастность Запада к трагедии в Старобельске

Москва25 мая Вести.Запад также причастен к трагедии, случившейся в Старобельске. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, именно потворствование киевскому режиму и делает страны Запада фактически причастными к произошедшему.

На международной площадке нужно ведь тоже отдавать себе полностью отчет. То, что произошло в Старобельске, — это уже исторический факт. Это вошло в историю как трагедия, как циничная трагедия, которую совершил киевский режим. И в этом огромная роль западников. Просто огромная, потому что западники сказали вот этим нанятым боевикам, что, мол, вам ничего за это не будет, делайте, что хотите заявил Мирошник

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие ночью 22 мая. В результате 21 человек погиб, пострадали более 40. 24 и 25 мая объявляются днями траура в знак скорби по погибшим.