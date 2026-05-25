Мирошник заявил, что Зеленский был в курсе атаки на колледж в Старобельске Мирошник: Зеленский знал об атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Москва25 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский знал об атаке на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Зеленский знал об ударе, ведь он формирует стратегию ведения террористической войны.

Я не считаю, что вот лидер страны, которая существует, которая является страной-террористом по своей сути, да, что он пользуется хоть каким-то иммунитетом. То есть это человек, который дает эти приказы, это человек, который формирует стратегию ведения террористической войны. Я могу дальше развивать эту тему, но этого уже достаточно. То есть он знал о том, что будет создана и проведена такая операция. То есть операция целенаправленная, много дронов, четко сформулированная задача, понимание, что вот последние там годы этот же филиал Луганского университета, он же продолжал работать все это время, и никто его не трогал пояснил Мирошник

Он также указал на причастность Запада к трагедии в Старобельске.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие ночью 22 мая. В результате 21 человек погиб, пострадали более 40. 24 и 25 мая объявляются днями траура в знак скорби по погибшим.