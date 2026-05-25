Мирошник объяснил, почему Зеленскому был выгоден удар по колледжу Старобельска Мирошник: Зеленскому был выгоден удар по Старобельску

Москва25 мая Вести.Удар по колледжу Старобельска в ЛНР вписывается в политическую концепцию главы киевского режима, так как это, по мнению Владимира Зеленского, позволит отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Посол подчеркнул, что в связи с коррупционным скандалом на Украине "под Зеленским качается стул". И чтобы не дать западным странам узнать, что их деньги были разворованы на Украине, с помощью удара по колледжу в Старобельске киевский режим решил перевести внимание, считает Мирошник.

Любое отведение внимания от этих событий на Украине, конечно, выгодно Зеленскому. Ему крайне важно, чтобы о его воровстве, о его недобросовестных шагах мы просто забыли, просто перестали ее развивать, эту тему. Поэтому они и будут делать такого рода вещи и крайне цинично вписывать их в свою информационную стратегию. Информационную войну они ведут очень мощно, всеми средствами сказал дипломат

Украинские боевики атаковали студентов Старобельского колледжа 22 мая. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа, разбор завалов продолжался 45 часов, за это время опасность повторных ударов объявлялась там 15 раз. Погиб 21 человек. Число пострадавших выросло до 65.