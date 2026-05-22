Мирошник считает, что участие Запада в ударе ВСУ по колледжу в ЛНР уже доказано Мирошник: точность удара ВСУ по колледжу в ЛНР доказывает причастность Запада

Москва22 мая Вести.Та точность, с которой Вооруженные силы Украины нанесли удар по колледжу в Старобельске, свидетельствует о том, что Запад был задействован в атаке. ОБ этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что все оружие, пригодное для таких дальних ударов, Украина получает из-за рубежа, поэтому без Запада Киев в принципе был бы не способен на подобную атаку. Также ВСУ не могут самостоятельно наводить это оружие с такой высокой точностью.

Удар был нанесен очень точно. То есть именно по по общежитию, по учебному центру, по учебному корпусу. Удары были прямо нанесены, выверено и скоординировано. Поэтому самостоятельных действий они [ВСУ] в этом смысле тоже, конечно же, не предпринимали пояснил Мирошник

Ранее президент России Владимир Путин также указал на то, что удар по колледжу в Старобельске не был случайным. Три волны беспилотников били прицельно в один и тот же район.