Москва23 мая Вести.Совершившие атаку на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР) киевские власти показывают полное нежелание политико-правового разрешения украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в беседе с "Известиями".

Главу киевского режима Владимира Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта, отметил Мирошник.

После того, как Украине разблокировали кредит в размере 90 млрд евро, первый транш которого поступит в июне, у Зеленского категорически пропало желание урегулировать конфликт, подчеркнул посол.

Зеленский стремится понравиться Вашингтону и говорит о своем желании урегулировать конфликт на Украине. В то же время он выдвигает требования, которые несовместимы с попытками найти выход. Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают серию террористических актов, целью которых является показ полного нежелания вести переговоры по урегулированию, пояснил Мирошник.

Точность, с которой ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске, говорит о том, что Запад задействован в атаке. Оружие, которое Киев может использовать для дальних ударов, Украина получает из-за рубежа, поэтому без западных союзников Киев не способен провести подобную атаку. Кроме того, ВСУ не могут самостоятельно наводить это оружие с такой высокой точностью, нужна помощь западных специалистов, подчеркнул Мирошник.

В ночь на 22 мая украинские БПЛА ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Шестеро человек погибли, 39 пострадали, 15 человек числятся пропавшими без вести.