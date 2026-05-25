Мирошник: западные политики создают откровенные фейки о трагедии в Старобельске Мирошник о реакции Запада на трагедию в Старобельске: их задача – опорочить РФ

Москва25 мая Вести.Западные политики создают откровенные фейки о событиях в колледже Старобельска в Луганской Народной Республике (ЛНР) с целью опорочить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Дипломат обратил внимание на реакцию западных политиков на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске, которая была озвучена на заседании Совета Безопасности ООН, в частности на слова представителя Дании Кристины Маркус Лассен.

Выставим датчанку на очередном заседании Совета Безопасности, и она будет говорить, что это ничего не значит, что в этом нет никакой правды, что Россия опять врет. Поэтому дети – это не дети на самом деле. И там было не общежитие, а какой-нибудь военный центр. То есть они будут лепить откровенные фейки…Там уже не сохранилось ничего от человеческих подходов. Поэтому они видят цель, их главная задача – опорочить Россию, получить под это деньги и навешать лапшу на уши своим же налогоплательщикам. Потому что они монетизируют все эти заявления сказал Мирошник

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН 22 мая Лассен заявила, что дать оценку событиям в Старобельске пока затруднительно, прежде необходимо провести независимое расследование. Она также подчеркнула, что в России нет "беспрепятственного доступа для заслуживающих доверия независимых международных журналистов или международных гуманитарных организаций".

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.