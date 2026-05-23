Захарова раскрыла, что утратил Запад из-за отрицания обстрела колледжа в ЛНР МИД РФ уличил Запад в отсутствии достоинства из-за отрицания трагедии в ЛНР

Москва23 мая Вести.Все, кто утверждает, будто никакого теракта в Старобельске не было, утратили человеческое достоинство. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломат отнесла свою характеристику и к тем, кто называет информацию о трагедии фейком.

Знаете, я считаю, что все, кто заявил, что никакого теракта в Старобельске не было, что это все якобы фейк - это люди, которые утратили человеческое достоинство сказала она

Атака на Старобельск произошла в ночь на 22 мая. В момент удара, совершенного с применением беспилотников, в здании находились 87 человек. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Число погибших в результате ночного удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР возросло до 16 человек. Под завалами могут оставаться еще пятеро. МИД РФ выразил готовность организовать для иностранных СМИ посещение места трагедии.