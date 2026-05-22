Захарова: признание удара по колледжу в ЛНР показывает, как оскотинился Киев

Захарова: украинские власти ликуют от убийства детей и не скрывают этого Захарова: признание удара по колледжу в ЛНР показывает, как оскотинился Киев

Москва22 мая Вести.Признание Генштабом Вооруженных сил Украины удара по Старобельску демонстрирует, как оскотинились украинские власти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В беседе с "Известиями" дипломат указала, что Киев не стесняется признавать совершение преступлений.

Оскотинивание киевского режима дошло до той стадии, когда... ликуют от убийства детей и не скрывают этого сказала она

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в момент налета находились 86 подростков от 14 до 18 лет и работник. По последним данным, погибли шесть человека, пострадали около 40. В городе также повреждены административные здания, магазины и частные дома.

Ранее украинское командование подтвердило, что нанесло удар по Старобельску, связав это с якобы расположенным там штабом подразделения "Рубикон". Однако, как подчеркнул президент России Владимир Путин, рядом с колледжем нет никаких военных объектов.