Захарова: удар ВСУ по колледжу в Старобельске похож на теракты на Кавказе

Захарова сравнила удар ВСУ в Старобельске с терактами на Северном Кавказе Захарова: удар ВСУ по колледжу в Старобельске похож на теракты на Кавказе

Москва22 мая Вести.Удар украинских террористов по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики напоминает теракты на Северном Кавказе, заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, это злодеяние напоминает то, с какой жестокостью нацисты расправлялись над школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны, добавила она.

Конечно, это напомнило мне теракты международных террористов в истории международного террористического подполья на Северном Кавказе сказала Захарова

Ранее Захарова отметила, что террористы ВСУ наносят удары по детям прицельно, с наслаждением.