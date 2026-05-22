Москва22 маяВести.Удар украинских террористов по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики напоминает теракты на Северном Кавказе, заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кроме того, это злодеяние напоминает то, с какой жестокостью нацисты расправлялись над школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны, добавила она.
Конечно, это напомнило мне теракты международных террористов в истории международного террористического подполья на Северном Кавказесказала Захарова
Ранее Захарова отметила, что террористы ВСУ наносят удары по детям прицельно, с наслаждением.