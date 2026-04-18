Москва18 апр Вести.Киевский режим трансформировался в международную террористическую ячейку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на роддом в Новокуйбышевске.

Это не просто неонацистский режим. Это неонацистский режим, который, не отказываясь, а лишь развивая свою нацистскую идеологию, трансформировался в международную террористическую банду, ячейку, организацию. Это уже специалисты квалифицируют как терроризм сказала она

Дипломат отметила, что неоднократно проводила параллели между украинскими властями и северокавказскими террористами 1990-х годов. Захарова подчеркнула, что выводы делались на основе "фактов и методологии их действий", а не на эмоциях.

Роддом в Новокуйбышевске Самарской области был атакован утром 18 апреля. В результате падения беспилотника около медицинского учреждения в здании повыбивало оконные блоки. Также повреждены несколько машин скорой помощи. Обошлось без пострадавших.