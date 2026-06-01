Москва1 июн Вести.Киевский режим совершает теракты, в которых страдают дети, понимая, что загнан в угол, заявила в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сравнила положение ВСУ с крысами, загнанными в угол. Единственное, что им остается в таком положении — развернуться и напасть, отметила дипломат.

Мне кажется, они загнаны в угол. И поэтому вот такая реакция. И поэтому удары по детям. Они понимают, что они потеряли все... И не просто потеряли, они вписали свои имена навеки как вурдалаков, которые испили кровь своего же собственного народа, который им поверил сообщила Захарова

Она добавила, что в действиях киевского режима отсутствует логика, сейчас их цель — сделать больнее при понимании того, что они потеряли все.

Накануне ВСУ ударили в Херсоне по детской площадке. Погиб мужчина, его жена и дети ранены.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где жили подростки, обрушилось, при атаке погиб 21 человек, еще 65 пострадали. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал европейских лидеров ответственными за теракт в Старобельске.