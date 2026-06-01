Захарова сравнила действия Зеленского с крысой, загнанной в угол Захарова объяснила агрессию Зеленского сравнением с загнанной в угол крысой

Москва1 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести" сравнила лидера киевского режима Владимира Зеленского с загнанной в угол крысой, объяснив таким образом его агрессию.

По словам дипломата, удары Украины по детям происходят неслучайно – на Украине понимают, что потеряли все.

Когда крысу загоняют в угол, единственное, что ей остается — развернуться и начать вот такое агрессивное нападение. Мне кажется, они загнаны в угол. И поэтому такая реакция. И поэтому удары по детям. Они понимают, что они потеряли все. И не просто потеряли, они вписали свои имена навеки, как вурдалаков, которые испили кровь своего же собственного народа, который им поверил отметила Захарова

Захарова также отметила, что "кровожадные теракты" киевского режима – попытка сделать больнее.

Ночью 22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате этой террористической атаки погиб 21 человек.

Ранее дипломат прокомментировала террористическую атаку ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. По словам Захаровой, страна нарушила свою же резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой осуждаются нападения и угрозы нападений на образовательные учреждения.