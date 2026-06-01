Захарова: удар по Геническу — жертвоприношение Киева в День защиты детей

Москва1 июн Вести.Киевский режим сознательно продвигает антиценности, поскольку в преддверии Международного дня защиты детей совершил очередное преступление в отношении несовершеннолетних.

Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости прокомментировала инцидент с ударом запущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотника по Геническу в Херсонской области и гибелью ребенка.

Она отметила, что накануне Международного дня защиты детей Киев организовал провокацию, которая в очередной раз закончилась трагически.

Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 Мая ударить по ветеранам Великой Отечественной войны, снести памятники Героям-Освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка сказала Захарова

По ее словам, это демонстрация открытой террористической сущности и отказ от цивилизационных ценностных ориентиров.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на Геническ погиб ребенок. Число пострадавших возросло до 11.