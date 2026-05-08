Москва8 мая Вести.Отключения связи приносят неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что в результате украинских обстрелов каждый день погибают, получают увечья и психологические травмы дети. Ограничение связи – адекватный ответ и на эту угрозу, и на удары по объектам инфраструктуры, отметила она.

Для меня тоже все это связано с огромными, колоссальными неудобствами, безусловно. Но я понимаю, что есть та необходимость, которая связана с безопасностью… Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда нет сказала Захарова

Ранее эксперт Данил Липатов сообщил ИС "Вести", что уничтожение украинских дронов без ограничений связи невозможно, поскольку имеющиеся меры противодействия БПЛА не могут действовать настолько избирательно, чтобы глушить только вражеские беспилотники.