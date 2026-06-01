Москва1 июн Вести.Активной политизации вопросов, связанных с детьми, в настоящее время способствуют представители киевского режима, примером такого подхода является история с так называемыми "похищенными" украинскими детьми.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующий видеокомментарий она опубликовала в Telegram-канале в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня.

Дипломат обратила внимание, некоторые страны используют связанную с детьми тему для продвижения двойных стандартов, распространяя ложь и дезинформацию в отношении других государств.

Наиболее наглядным примером таких подходов, конечно, является сюжет с так называемыми "похищенными" украинскими детьми. Напомню, киевский режим придумал историю про то, что их "похитила" Россия. И на протяжении многих лет фанатично тиражирует этот миф на всех международных площадках. А (на Западе - прим. ред.) и слушать рады, не утруждая себя проверкой фактов. При этом они цинично игнорируют настоящий факт, что работа по воссоединению детей с родными ведется по поручению руководства нашей страны с самого начала специальной военной операции указала Захарова

Она также подчеркнула, что защита детей остается одним из ключевых приоритетов как внутренней, так и внешней политики России, а основой в этой области служит принятая Генассамблеей ООН Конвенция о правах ребенка.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, как киевский режим нарушает этот документ и преследует детей на территории России.

Дипломат обнародовала статистику, согласно которой с 2014 года в Донецкой и Луганской народных республиках от рук украинских националистов погибли не менее 129 детей.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что ведут планомерную работу с украинской стороной по вопросам возвращения детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с 2022 года на Украину возвратились 122 ребенка, все они воссоединились с семьями.

В свою очередь, супруга американского лидера Дональда Трампа Мелания заявляла, что у нее есть "открытый канал коммуникации" с президентом России Владимиром Путиным по вопросу, связанному с проблематикой украинских детей.