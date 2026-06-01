Захарова: киевский режим через соцсети вербует школьников в России

Москва1 июн Вести.Украинские власти используют различные методы для воздействия на российских детей, включая телефонные звонки и сообщения в мессенджерах, чтобы причинить вред и ввести их в заблуждение, эксплуатируя их доверчивость и недостаточное понимание правовых последствий своих действий.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующий видеокомментарий она опубликовала в Telegram-канале.

Она также отметила, что Киев активно применяет систему вербовки школьников через социальные сети: детям предлагают денежные вознаграждения, манипулируют ими для получения конфиденциальной информации.

Украина также вовлекает несовершеннолетних в онлайн-игры, которые могут представлять угрозу для их жизни.

Как справедливо отметила заместитель председателя Государственной Думы, сопредседатель Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима А. Ю. Кузнецова, киевский режим нарушил все статьи Конвенции о правах ребенка подчеркнула Захарова

Ранее дипломат осудила киевский режим после атаки БПЛА на Геническ в Херсонской области.