Львова-Белова заявила, что дети – инструмент в руках режима Зеленского Львова-Белова: дети – инструмент в руках режима Зеленского

Москва7 мая Вести.Дети являются инструментом в руках киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, случаи вовлечения детей украинской стороной в экстремистскую деятельность участились.

Те методы, которыми пользуется украинская сторона, на самом деле очень изощренные: когда они, с одной стороны, предлагают легкий заработок, а потом все это переходит в запугивание по поводу близких родственников и приводят к преступлениям, совершаемым нашими детьми сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

Также она согласилась с тем, что дети стали инструментом в руках режима Зеленского. "Конечно", - сказала она, отвечая на это утверждение.

Ранее Мария Львова-Белова заявила, что украинская сторона не предоставила никакой дополнительной информации по списку 339 "пропавших" детей, который был передан России в ходе переговоров в Стамбуле.