Москва7 маяВести.Украинская сторона не предоставила никакой дополнительной информации по списку 339 "пропавших" детей, который был передан России в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, этот список не соответствует международным требованиям, в нем было минимум данных.
"Когда мы у Украины запросили эту информацию [по "пропавшим" детям], которой не было в этих списках, там просто были фамилия, имя, отчество, предполагаемое местонахождение, дата рождения, но сами понимаете, что с этой информацией непонятно, что дальше делать. Украина до сих пор молчит, никакую информацию нам по этой теме не представиларассказала Львова-Белова