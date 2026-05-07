Москва7 мая Вести.Украинская сторона не предоставила никакой дополнительной информации по списку 339 "пропавших" детей, который был передан России в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, этот список не соответствует международным требованиям, в нем было минимум данных.