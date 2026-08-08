Мирошник: Киев и страны Запада "ушли на каникулы" по теме находящихся в РФ детей

Мирошник заявил о "каникулах" в Киеве и на Западе по теме "похищенных" детей Мирошник: Киев и страны Запада "ушли на каникулы" по теме находящихся в РФ детей

Москва8 авг Вести.Киев и страны Запада после активной пропагандистской кампании весной временно снизили активность в обсуждении темы якобы похищенных Россией детей.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Сейчас они просто ушли на каникулы, по крайней мере, по этой теме. У них был всплеск в апреле–мае: это активно отрабатывалось на целом перечне площадок международных при том, что они всегда предпочитают собираться вместе и убеждать себя в одном и том же. Не имея оппонентов, не имея какого-то аргументированного противодействия и не слыша вообще ничего сказал Мирошник

С начала специальной военной операции в Россию были возвращены 30 детей, а на Украину вернулся 141 ребенок, заявила в интервью ИС "Вести" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.