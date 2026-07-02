Львова-Белова обсудила с президентом МККК воссоединение семей в РФ и на Украине

Львова-Белова провела встречу с президентом МККК Сполярич Львова-Белова обсудила с президентом МККК воссоединение семей в РФ и на Украине

Москва2 июл Вести.Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что обсудила с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич воссоединение детей с семьями в России, на Украине и в третьих странах.

Как напомнила детский омбудсмен, она уже встречалась с президентом МККК почти два года назад. Все это время, по ее словам, продолжалась системная совместная работа.

Главная тема – воссоединение детей с семьями, проживающими в России, на Украине и в третьих странах, которым занимаемся по поручению Владимира Путина написала Львова-Белова в мессенджере MAX

Она добавила, что всего с начала специальной военной операции при содействии ее аппарата 30 детей из 22 семей вернулись к своим близким в России. Еще 141 ребенок воссоединился с семьями на Украине и в третьих странах, уточнила Львова-Белова.

Кроме того, подчеркнула омбудсмен, отдельное внимание в ходе встречи было уделено преступлениям киевского режима в отношении российских детей.