Львова-Белова заявила, что в Россию с Украины вернулась 14-летняя девочка Львова-Белова: 14-летняя девочка вернулась с Украины домой в Россию

Москва17 авг Вести.14-летняя девочка вернулась с Украины в Россию к маме при содействии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом говорится в канале детского омбудсмена в мессенджере МАХ.

На родину при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка вернулась 14-летняя девочка. Она родилась в Москве, позже по ряду причин переехала к бабушке на Украину говорится в сообщении

По информации уполномоченного по правам ребенка, мама не теряла связи с дочерью, регулярно с ней общалась и навещала ее. С началом СВО самостоятельно вывезти девочку с Украины женщина уже не могла, поэтому обратилась в Международный комитет Красного Креста. Там, в свою очередь, связались с российскими властями, и после длительных переговоров и урегулирования всех формальностей девочка была возвращена в семью.

Ранее сообщалось, что жена президента США Дональда Трампа Мелания помогла воссоединиться с семьей ребенку, который оказался разлучен с близкими из-за украинского конфликта. Гражданство ребенка и членов его семьи не уточнялось.