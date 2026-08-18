Львова-Белова развеяла миф Запада о "депортации" украинских детей Львова-Белова: слова Запада о "депортации" детей с Украины не связаны с правдой

Москва18 авг Вести.Миф Запада о "депортации" украинских детей не имеет ничего общего с реальностью, заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она подчеркнула, что тема спекуляции на детях очень чувствительна. И фейки, созданные Западом по этой теме, не связаны с действительностью.

Эта мифология, которую создал Запад, про то, что были депортированы десятки тысяч [украинских] детей, я всегда в этот момент говорю: "Дорогие мои, где же родители-то, которые на протяжении уже четырех лет пытаются их вернуть?". Мы с вами родители, мы бы стояли с транспарантами, мы бы пешком пошли, за четыре года уже сто раз бы дошли и с детьми воссоединились. Ничего общего с этими цифрами, не проверенными, не верифицированными данными нет указала Львова-Белова

Она добавила, что держит прямой контакт по вопросу детей с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Наши аппараты на постоянной связи, мы сверяем списки с обеих сторон, прорабатываем каждого конкретного ребенка. Есть алгоритм, по которому мы воссоединяем [семьи]. По поручению президента главное условие – это наличие родственника родителя, имеющего правовые основания отметила Львова-Белова

Ранее Мария Львова-Белова рассказала, что 14-летняя девочка вернулась с Украины в Россию к маме при содействии аппарата уполномоченного по правам ребенка. Она также сообщила об участии в процессе супруги президента США Мелании Трамп.