Москва18 авгВести.Миф Запада о "депортации" украинских детей не имеет ничего общего с реальностью, заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Она подчеркнула, что тема спекуляции на детях очень чувствительна. И фейки, созданные Западом по этой теме, не связаны с действительностью.
Эта мифология, которую создал Запад, про то, что были депортированы десятки тысяч [украинских] детей, я всегда в этот момент говорю: "Дорогие мои, где же родители-то, которые на протяжении уже четырех лет пытаются их вернуть?". Мы с вами родители, мы бы стояли с транспарантами, мы бы пешком пошли, за четыре года уже сто раз бы дошли и с детьми воссоединились. Ничего общего с этими цифрами, не проверенными, не верифицированными данными нетуказала Львова-Белова
Она добавила, что держит прямой контакт по вопросу детей с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
Наши аппараты на постоянной связи, мы сверяем списки с обеих сторон, прорабатываем каждого конкретного ребенка. Есть алгоритм, по которому мы воссоединяем [семьи]. По поручению президента главное условие – это наличие родственника родителя, имеющего правовые основанияотметила Львова-Белова
Ранее Мария Львова-Белова рассказала, что 14-летняя девочка вернулась с Украины в Россию к маме при содействии аппарата уполномоченного по правам ребенка. Она также сообщила об участии в процессе супруги президента США Мелании Трамп.