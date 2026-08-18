Москва18 авг Вести.Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала, что из-за угроз ее детям приходится жить под охраной.

Детский омбудсмен отметила, что опасается за свою жизнь и жизнь детей на фоне угроз киевского режима.

Это страшно не только в отношении меня, это страшно в отношении моих детей. И за себя-то, понятно, ты переживаешь, но больше я переживаю за своих детей, которые также живут с охраной, у которых есть кодовые слова в случае чего, как мы реагируем, инструкция. Когда это на протяжении нескольких лет происходит, и я понимаю, что в ближайшее время так оно и будет, мне как матери, конечно, очень страшно. И я уверена в том, что наши действия правы и что по-другому быть вообще не может. И мы должны биться до конца, и победа будет за нами сказала Львова-Белова

Российский омбудсмен также развеяла миф Запада о "депортации" украинских детей.