Львова-Белова рассказала, как организована помощь пострадавшим от атак ВСУ Львова-Белова рассказала, как организована система помощи на фоне атак ВСУ

Москва3 авг Вести.Уполномоченный при президенте России по правам ребенка, председатель "Фонда защиты детей" Мария Львова-Белова рассказала, как организована система помощи, оказываемая на фоне террористической угрозы со стороны Украины, сообщает ИС "Вести".

Львова-Белова посетила Ярославскую область с рабочей поездкой. Она побывала в штабе общественной поддержки "Единой России". Там прошли встречи в том числе с председателями общественных советов проектов "Крепкая семья" и "Новая школа", а также с педагогами, врачами и многодетными матерями. В центре внимания были меры поддержки семей, родителей и детей. Отдельно детский омбудсмен остановилась на теме помощи, которая оказывается на фоне атак со стороны Украины.

Мы со своей стороны подключаемся, связываемся с региональными уполномоченными, выясняем текущую ситуацию. Как правило регионы справляются самостоятельно, оказывается медицинская помощь, всесторонняя психологическая, материальная поддержка. В некоторых случаях необходима медицинская поддержка в федеральных клиниках, там мы обязательно подключаемся, или нужны узкие специалисты, которых мы находим отметила Львова-Белова

Ранее детский омбудсмен отреагировала на смерть 13-летней девочки в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Львова-Белова выразила соболезнования родным погибшей.